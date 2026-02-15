Forlì. Perseguita e minaccia l’amante: uomo a processo per stalking

Un amore nato nel 2015 che si è trasformato, negli ultimi due anni, in un calvario fatto di pedinamenti, atti osceni e minacce di morte. È la drammatica testimonianza di una donna di origini rumene, vittima di un ex compagno e connazionale che non ha accettato la fine della relazione e che ora deve rispondere di stalking. La vicenda ha subito un’escalation preoccupante a partire dal 2023. Dopo la rottura, l’uomo ha iniziato a tempestarla di messaggi carichi di insulti e bestemmie. Non avendo più accesso al vecchio dispositivo della donna - sottratto probabilmente dallo stesso uomo in un momento di rabbia come ha raccontato la vittima davanti al giudice Andrea Priore - l’imputato ha continuato l’offensiva sul nuovo cellulare della ex compagna , alternando dichiarazioni d’odio a esplicite minacce di morte: «Ti ammazzo». Messaggi e telefonate che per un lungo periodo sono arrivati con particolare insistenza. Uno degli episodi più umilianti è avvenuto nel magazzino dove la donna lavora: l’uomo ha confuso l’auto di una capoturno con quella della ex, probabilmente accecato dal risentimento. Questo non gli ha impedito di lasciare sul parabrezza un cartoncino dal contenuto esplicito e offensivo. Sopra, scritte in lingua rumena si mescolavano a disegni brutali e pornografici: una rappresentazione grafica esplicita e volgare che ritraeva la donna in ginocchio, costretta a compiere atti sessuali. «La mia responsabile me lo ha portato subito - racconta la donna tra le lacrime -, lo hanno visto tutti ed è stato umiliante». Un astio, forse, alimentato anche dalla scoperta della doppia vita dell’uomo: durante la relazione con la connazionale, infatti, la moglie di lui in Romania ha scoperto la verità, facendo crollare il castello di bugie su cui erano basati il matrimonio e la relazione extraconiugale. Da quel momento le minacce e le offese non sono terminate, anzi sono aumentate e sono proseguite anche quando l’imputato è venuto a conoscenza di una nuova relazione iniziata dalla ex compagna. Oltre alla violenza psicologica, l’uomo avrebbe avanzato pretese economiche esorbitanti presentando un “conto” da 13mila euro. Secondo lui, la cifra servirebbe a coprire le spese sostenute negli anni per i viaggi in Romania e i pacchi inviati alla figlia e alla famiglia dell’amante. La vittima, tra l’altro, ha raccontato in aula che l’uomo gli avrebbe promesso di bruciarle la casa che con fatica si è costruita nel paese natio. Ora il procedimento penale a carico dell’imputato, che sarà ascoltato nelle prossime udienze, avrà il suo corso. Si tornerà nelle aule del Tribunale di Forlì a inizio marzo.