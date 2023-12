Forlì. Pediatria, decine di accessi al giorno per influenza, Covid e virus sinciziale

Influenza, Covid e Virus respiratorio sinciziale: sono queste le tre infezioni respiratorie che, in questo momento, colpiscono buona parte dei bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale Morgagni-Pierantoni. «Fino a 10 giorni fa - spiega Enrico Valletta, direttore dell’unità operativa di pediatria del nosocomio forlivese - la situazione era piuttosto tranquilla. Dalla scorsa settimana sono iniziati ad aumentare i casi di influenza e continuano ad esserci diversi casi di Covid soprattutto nei piccolissimi che hanno da pochi mesi di vita fino ai 2-3 anni d’età. Nel fine settimana - quantifica - abbiamo visto ogni giorno in pronto soccorso dai 20 ai 30 bambini e almeno il 60% di questi è affetto da uno di questi tre virus». Febbre alta e difficoltà respiratoria possono accomunare tutte e tre le malattie ma, nel giro di 20 minuti grazie ad un test rapido, i medici possono determinare con certezza la diagnosi. Ad essere maggiormente a rischio ricovero sono i bambini più piccoli: «Per quanto riguarda il Covid abbiamo ricoverato bambini da 1-2 mesi fino ai 6 mesi - continua Valletta - ma c’è qualcuno che è anche più grande. Li ricoveriamo per prudenza e per tranquillizzare i genitori ma in genere bastano due e tre giorni per le dimissioni. Abbiamo registrato anche un paio di casi con febbri elevate che sono durate anche 6/7 giorni ma mediamente si risolvono in qualche giorno di febbre». Anche il “Vrs”, acronimo che indica il virus respiratorio sinciziale, ha iniziato a mostrarsi dalla settimana scorsa. «Anche in questo caso interessa bimbi piccoli, sotto 1-2 anni di età, e qualche volta può mettere difficoltà respiratoria abbastanza importanti. In questi casi, somministriamo al paziente ossigeno con apparecchi che consentono un’efficace ventilazione non invasiva». Non c’è, infatti, una terapia specifica per contrastare il virus ma, quando la difficoltà respiratoria diventa eccessiva, si ricorre all’ossigeno. Tantissimi sono, poi, i casi di influenza anche tra i più piccoli. «Non c’è motivo di allarmismo - sottolinea Valletta -, sono infatti tutte infezioni che ormai conosciamo bene». Febbre alta, inappetenza e difficoltà respiratorie sono i campanelli d’allarme per rivolgersi al medico ed una maggiore attenzione deve essere posta per i lattanti. «Sotto i sei mesi di età - raccomanda Valletta -, quando la febbre diventa alta, è richiesta una prudenza maggiore. In questo caso è consigliabile contattare almeno telefonicamente il pediatra. Una video chiamata e a volte anche una registrazione della tosse, possono dare al medico informazioni aggiuntive rispetto alla semplice telefonata e in condizioni come quella attuale, in cui i virus sono molto in circolo, anche questi strumenti possono essere utili. Sopra i 6 mesi di età, invece, a meno che non ci sia difficoltà di respirazione e nel caso in cui il bambino si alimenti e beva normalmente, si può tenere bassa la febbre con gli antipiretici e attendere 24-48 ore».