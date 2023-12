Forlì. Pd: Anagrafe ancora tra polvere e calcinacci, è inaccettabile

I servizi demografici del Comune di Forlì si sposteranno in via Oberdan nel palazzo ex Becchi, temporaneamente. Lo precisa l’assessore ai Lavori pubblici Vittorio Cicognani rispondendo questo pomeriggio in Consiglio comunale a un question time di Elisa Massa del Partito democratico. Secondo la quale “la situazione dei servizi demografici è inaccettabile sia per i dipendenti comunali che hanno il diritto di lavorare in locali a norma e adeguati, sia per i cittadini che si recano in questi uffici riscontrando diverse disfunzionalità”. La scelta “incongrua”, aggiunge la dem, è lo spostamento “non definitivo ma solo temporaneo”. Inoltre, “non si conoscono i tempi: dopo 10 mesi- conclude- ancora nulla è cambiato e l’anagrafe comunale si trova ancora tra polvere e calcinacci”.