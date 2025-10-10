Forlì, parità di genere: accordo tra Comune e Women

Un passo concreto verso una società più equa e inclusiva. Il Comune di Forlì e l’associazione Women-Women of Mediterranean, East and South European Network hanno siglato un patto di collaborazione, della durata di tre anni, mirato a promuovere e diffondere attivamente i principi di pari opportunità sul territorio. «Una firma che non è solo un atto formale ma l’inizio di un percorso concreto che vuole mettere al centro le donne – spiega la presidente dell’associazione, Raffaella Baccolini –. L’obiettivo, quindi, è costruire ponti per lavorare insieme per un cambiamento reale ed essere parti attive. E’ solo un inizio, l’intento è quello di sviluppare vari progetti, tra cui il bilancio di genere e il piano di equità del Comune di Forlì».

L’accordo, in pratica, formalizza una sinergia strategica tra l’Amministrazione e l’associazione, che opera da anni per l’empowerment femminile e la valorizzazione della cultura di genere a livello locale e internazionale. Il patto stabilisce una serie di obiettivi operativi precisi come intensificare le iniziative volte a ridurre il divario di genere in tutti i settori della vita pubblica e privata, così come organizzare scambi di esperienze e attività formative. «Il desiderio di sottoscrivere questo protocollo nasce diversi anni fa e dalla convinzione che sul tema della parità di genere e della violenza contro le donne bisogna lavorare a più voci, perchè non basta il centro antiviolenza – sottolinea la responsabile del Centro Donna, Giulia Civelli –. Sul territorio ci sono diverse associazioni che operano per sensibilizzare la cittadinanza, ma serviva qualcosa di più strutturato con lo scopo di creare sul territorio una rete che possa affrontare e collaborare su questi temi».

In concreto le parti si impegnano a promuovere relazioni e scambi tra donne di diversi paesi per una reciproca conoscenza e per azioni comuni che diano voce alle esperienze e ai progetti di cambiamento di cui sono portatrici; diffondere iniziative che sviluppino la sensibilità verso le differenti culture delle donne; promuovere il ruolo delle donne nei processi di governo a diversi livelli istituzionali e valorizzare la dimensione partecipativa della comunità. «Ho avuto modo di conoscere l’associazione Women a Salonicco in occasione del loro progetto Equality – afferma l’assessora alle Pari opportunità, Andrea Cintorino –. Lo scopo comune è quello di costruire concretamente una società più equa e più libera, grazie anche ad un supporto maggiore».