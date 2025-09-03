Forlì “papà ha bruciato i biscotti”: la difficoltà di essere padre in un incontro sabato 11 ottobre

Sono aperte le iscrizioni per “Papà ha bruciato i biscotti”, incontro per raccontare e discutere le difficoltà che oggi un uomo affronta diventando padre, con attenzione particolare per la depressione perinatale paterna.

È una condizione meno nota della depressione post-partum delle madri, ma che nel mondo colpisce un padre su dieci, causando ansia, irritabilità e irrequietezza.

Questo il sito per iscriversi: https://icos.comune.forli.fc.it/

L’evento si svolgerà sabato 11 ottobre alle ore 9:45 in viale Bologna 288 a Forlì, sede della Fondazione Dino Zoli.

La mattinata sarà aperta dalla proiezione dell’omonimo documentario girato dal regista Jeffrey Zani, che ha vissuto in prima persona l’esperienza da neo-genitore. Al termine sarà lui stesso a dialogare con il pubblico assieme al professor Franco Baldoni, psicoterapeuta e studioso dell’Università di Bologna.

L’evento è completamente gratuito e rivolto in particolare a operatori sociali, educativi e sanitari, neo-genitori, possibili futuri genitori e in generale a chiunque sia interessato a un tema poco discusso. Porteranno i saluti delle istituzioni il Vicesindaco del Comune di Forlì con delega alle Politiche della Famiglia, Vincenzo Bongiorno e il direttore del Distretto Sanitario di Forlì, Francesco Sintoni. La giornata è stata organizzata dal Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese e AUSL Romagna, con il contributo di Fondazione Dino Zoli e AFR Group - Antico Forno della Romagna.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Centro per le Famiglie allo 0543 712667 o via mail scrivendo a centrofamiglie@comune.forli.fc.it