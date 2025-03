Forlì, otto marzo: l’omaggio dell’assessora Cintorino a Saman Abbas

In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, l’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Forlì Andrea Cintorino ha iniziato il programma istituzionale rendendo omaggio alla indicazione toponomastica del Giardino Saman Abbas. Proprio un anno fa in occasione dell’8 marzo, l’Amministrazione comunale aveva annunciato la decisione di intitolare lo spazio verde di piazza Ordelaffi alla memoria della ragazza che venne uccisa nella primavera del 2021 a Novellara. “Ho ritenuto importante cominciare con questo gesto simbolico per ricordare Saman - dice Cintorino - e per ribadire che il valore della Libertà di scelta è diritto inviolabile di tutte le donne. Anche quest’anno in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, il Comune di Forlì in collaborazione con il Centro donna e le numerosissime associazioni del territorio ha organizzato un ricco calendario di eventi, mostre, spettacoli concerti e manifestazioni per celebrare il ruolo della donna nella società moderna e stimolare anche una attenta riflessione sul percorso di emancipazione femminile degli ultimi decenni. Il rispetto e la parità sono diritti fondamentali che vanno promossi e difesi tutti i giorni e tutti insieme”.