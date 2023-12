Forlì, Otb Foundation consegna le prime 2 cucine dopo la raccolta fondi tra i dipendenti

Otb Foundation ha attivato lo scorso maggio una raccolta fondi volontaria tra i dipendenti del gruppo a sostegno delle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna. “In una visione di sviluppo sostenibile - si legge in una nota - che vuole coniugare gli obiettivi economici a quelli sociali ed ambientali per le generazioni future, infatti, i dipendenti rivestono un ruolo fondamentale nella realizzazione di tutti i progetti del gruppo Otb e sono chiamati a partecipare in prima persona alle attività che Otb Foundation, l’entità filantropica del Gruppo, decide di sostenere, rendendosi parte attiva dei progetti, partendo tutti insieme proprio dalle necessità quotidiane. Otb Foundation e i dipendenti del gruppo Otb hanno subito risposto “presente” all’appello del sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, contribuendo con generosità a riportare ad una normalità di vita famiglie che da mesi vivevano in difficoltà a causa della devastante alluvione che lo scorso maggio li ha travolti, sommergendo la città di circa 350 milioni di metri cubi di acqua”.

In questa occasione, Arianna Alessi vicepresidente di Otb Foundation lancia il suo appello: “In una società piena di problemi e di emergenze che continuano a colpire il nostro Paese è fondamentale che gli ultimi non vengano dimenticati. Alla fine di un’emergenza ci sono sempre persone bisognose a cui tendere una mano per ripartire e noi di Otb Foundation non lo dimentichiamo, li seguiamo e lo ricordiamo a gran voce con il nostro impegno. Lavoriamo ogni giorno come se fosse il primo, in maniera concreta, con il forte senso di responsabilità che ci contraddistingue e che ci spinge a dare un contributo attivo”.