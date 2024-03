Forlì, orti urbani: ecco come presentare la domanda

Dalle 10 del 25 marzo fino alle 13 dell’8 aprile sarà possibile presentare domanda per le assegnazioni degli orti urbani liberi per l’anno 2024 . Possono fare domanda coloro che hanno compiuto 60 anni, i componenti di nuclei familiari vulnerabili, i gruppi di amici, le associazioni e i singoli ortisti. È richiesto inoltre l’essere residente a Forlì, il non avere altri terreni coltivati e l’essere in grado di avere cura dell’area ortiva. Si invitano gli interessati a consultare il sito del Comune per prendere visione dell’avviso pubblico, della mappa con gli orti disponibili, del nuovo Regolamento e delle Linee Guida per la gestione e la cura delle zone ortive. Le domande si riceveranno esclusivamente on-line a questo link http://ortiurbani.comune.forli.fc.it/ e avranno validità per l’anno 2024.