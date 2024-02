Gli Orgogliosi forlivesi, il comitato di residenti in difesa del centro storico, si sono ritrovati anche questa stamattina per pulire altri graffiti che deturpano il quartiere. Questa volta sono andati a “pulire” nelle vie Mameli, Canestri e degli Orgogliosi. Prosegue su più fronti l’impegno del comitato contro il degrado e la violenza in centro.