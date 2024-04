Forlì. Open day vaccinali per Papilloma virus e Tetano

FORLI’. La vaccinazione contro il papilloma virus-HPV viene offerta gratuitamente nella Regione Emilia-Romagna a tutte le ragazze fino al compimento del 26esimo anno di età. Le ragazze tra i 18 e i 26 anni che non sono mai state vaccinate contro l’HPV possono approfittare delle giornate a libero accesso a loro dedicate che si terranno mercoledì 10 aprile e martedì 16 aprile, dalle 14 alle 16 presso il Padiglione Vallisneri del P.O. Morgagni/Pierantoni di Forlì.

La vaccinazione per il papillomavirus-HPV viene offerta attivamente ai maschi e alle femmine al compimento dell’11esimo anno di vita. Per le ragazze la vaccinazione rimane gratuita fino al compimento del 26esimo anno di età, ma la vaccinazione è tanto più efficace quanto più precocemente eseguita.

Prevenire le infezioni da papillomavirus-HPV è importante perché sono associate allo sviluppo di tumori sia nel maschio che nella femmina.

L’Azienda USL ha inviato nel mese di marzo 2024 un invito alla vaccinazione attraverso fascicolo sanitario elettronico o SMS a tutte le ragazze dai 18 ai 26 anni di età che non risultano vaccinate per HPV. Per favorire ulteriormente l’adesione alla vaccinazione, sono state pensate queste giornate a libero accesso.

La vaccinazione è gratuita fino al compimento del 26 esimo anno di età, non è necessaria la prescrizione medica ed è sufficiente presentarsi nelle sedi e orari indicati.

Nelle stesse giornate è possibile l’accesso diretto alla vaccinazione antitetanica per le persone adulte che non sono mai state vaccinate per il tetano oppure hanno fatto l’ultima dose di richiamo da più di 10 anni.

Per accedere alle vaccinazioni in altre giornate o orari è sempre possibile prenotare attraverso il CUP e Cup tel (800002255).

Si ricorda che lo stato vaccinale può essere verificato sul Fascicolo Sanitario Elettronico o in alternativa può essere richiesto tramite le seguenti mail: vaccinazioni.fo@auslromagna.it