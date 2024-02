Forlì, omicidio Severi: “Si è puntato subito su daniele”

Il nome di Daniele Severi fatto dai carabinieri già nell’immediatezza del ritrovamento del cadavere del fratello Franco, la mancanza di passaggi dell’auto dell’imputato nelle giornate in cui sarebbe avvenuto l’omicidio lungo le strade che portavano al podere. Sono alcuni dei punti sostenuti dagli avvocati Massimiliano Pompignoli e Maria Antonietta Corsetti, che tutelano Daniele Severi, l’ex autista del 118 in pensione, accusato di omicidio volontario, occultamento di cadere e stalking per la morte di Franco Severi, trovato decapitato il 22 giugno 2022, nel podere di Monte di Sotto, a Seggio, evidenziati anche nell’udienza di ieri. Davanti alla corte d’assise di Forlì (presidente Monica Galassi, a latere Marco De Leva e sei giudici popolari) prosegue il processo sul delitto di Civitella. Per cercare di ribattere alle accuse, sostenute dal pubblico ministero Federica Messina, i legali hanno chiamato proprio alcuni dei carabinieri che si sono occupati di alcune parti delle indagini. A partire dal luogotenente Marco Buconi, comandante della stazione dell’Arma di Civitella, tra i primi a intervenire sul luogo del ritrovamento. «Perché quella sera stessa ha riferito delle discussioni di Daniele con Franco, omettendo le altre vicissitudini con altri familiari?» ha chiesto l’avvocato Pompignoli. «Non ricordo esattamente cosa ho detto ai miei colleghi che erano sul posto» ha detto il militare, incalzato dai legali: «Però non si è preoccupato di riferire di altre liti, delle armi che possedevano anche altri componenti della famiglia, delle denunce fatte anche dal padre Attilio verso Franco per il mancato pagamento dell’affitto». Al comandante Buconi è stato anche chiesto di riferire del ritrovamento, il 13 maggio del 2021, di una cassa abbandonata a lato della strada che dalla Bidentina porta a Seggio, qualche centinaio di metri lontano dalla casa di Franco Severi, con all’interno una bambola erotica con la testa staccata. A trovarla dei ciclisti di passaggio che avevano dato l’allarme. «Non avete pensato di fare indagini? Del perché quella bambola non avesse la testa, se potesse essere un avvertimento verso qualcuno?» hanno domandato gli avvocati Pompignoli e Corsetti. «Non aveva elementi per un interesse investigativo, è stata trattata come un rifiuto».