Forlì. Omicidio Severi, orari, telefonate, auto: caccia all’indizio giusto

Tabulati telefonici alla ricerca di spostamenti, contatti avuti, messaggi mandati e ricevuti, elementi che possano aiutare a fare luce sul mistero di Civitella. Sulle ultime ore di vita di Franco Severi, il 53enne trovato decapitato vicino alla sua abitazione a Ca’ di Seggio il 22 giugno dello scorso anno. Ma anche analisi delle telecamere pubbliche e private tra Civitella e Forlì che possano avere ripreso la Fiat Panda di Daniele Severi, fratello della vittima, a processo perché accusato di omicidio volontario e premeditato, occultamento di cadavere e stalking. È stato uno scontro dialettico a volte molto teso quello andato in scena nell’udienza di ieri, durata circa sette ore, tra la pubblica accusa, rappresentata dal sostituto procuratore Federica Messina, gli avvocati difensori dell’imputato, Massimiliano Pompignoli e Maria Antonietta Corsetti e la presidente della corte Monica Galassi. Sul banco dei testimoni sia la mattina che il pomeriggio sono state ricostruite le indagini svolte dai Carabinieri e ribadite quelle che sono ritenute le prove di un delitto, contestate dai legali di Severi.

Un gioco anche fatto di orari: da quello in cui il telefono di Franco Severi è stato “bloccato”, cioè non più usato dal proprietario, vale a dire alle 20.19 del 21 giugno (più o meno l’orario in cui viene collocato l’omicidio) a quello delle due telefonate che la moglie di Daniele, Monia Marchi, ha fatto al marito, senza ricevere risposta, cioè all’1.26 e all’1.34 della notte tra il 21 e il 22 giugno, telefonate che la donna avrebbe fatto dalla sua casa di Meldola dove evidentemente il marito non era presente.

Tensione alle stelle nel pomeriggio con la deposizione del capitano Giuseppe Vignola, all’epoca dell’omicidio comandante del reparto investigativo dei Carabinieri. A lui è toccata la ricostruzione delle prime fasi delle indagini, da quando è stato trovato il cadavere ai sospetti su Daniele Severi per via di quelle liti familiari che erano sulla bocca di tutti. «Sospetti? Avete fatto una notizia di reato su dei sospetti?» ha commentato l’avvocata Corsetti, rimarcando quella che è una delle linee difensive, cioè indagini da subito indirizzate sul fratello ritenuto violento, altro fattore che i legali hanno voluto ridimensionare: «Perchè non si è parlato delle denunce fatte verso gli altri fratelli?».

Il capitano Vignola ha citato i diversi episodi di scontri verbali tra fratelli, finiti anche in cause penali: «Daniele era ossessionato da quel podere dove Franco viveva da solo dal gennaio 2022, quando era morto anche il padre». «Perchè doveva essere ossessionato da un podere che per testamento era stato lasciato a lui dal padre? Era già di sua proprietà» ha ribattuto l’avvocato Pompignoli. «Il testamento è stato impugnato» ha ricordato il capitano Vignola.

Sono stati poi rimarcati gli indizi contro Daniele Severi: i guanti sporchi di sangue trovati nel vano motore della sua Panda, la macchia ematica trovata sulle scarpe dell’imputato, la pistola ammazzabuoi e la canna del fucile (precedentemente venduto) di Daniele gettati in un fossato poco distante dall’attrezzaia di Daniele Severi nella zona di Magliano e recuperati dai carabinieri. Al centro dell’udienza anche le riprese delle telecamere stradali che immortalano la Panda di Daniele Severi intorno alla data del delitto. Il 21 giugno l’auto viene ripresa sulla Sp 4 alle 10.30 mentre va da Meldola a Civitella. Ritorna un’ora dopo. Non si vede mai la targa, ma la vettura ha dei segni ben precisi: una parte del paraurti laterale mancante, il portapacchi, cerchioni di colore più scuro. La stessa Panda viene impressa dalle immagini anche il 22 giugno: alle 10.02 lungo la via Maglianella (strada che porta all’attrezzaia) e alle 12.15 fa il percorso opposto; poi in serata alle 20.18, con passaggio in senso inverso alle 20.48 (priva del portapacchi). Nel corso della perquisizione a casa di Daniele viene trovata la fototrappola che Franco aveva installato per verificare i responsabili di intrusioni e danneggiamenti ai lucchetti della sbarra che aveva messo da pochi mesi per impedire l’accesso al podere. Vengono chiesti dalla difesa se sono stati verificati gli alibi di tutti i fratelli Severi. Quando si arriva a quello di Franco la risposta del capitano Vignola è: «Non ci sono riscontri». «Né positivi né negativi» precisa l’avvocato Pompignoli.