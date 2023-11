Forlì, omicidio Severi, le tracce di sangue di Franco nei guanti: “Li avete messi voi, non sono i miei”

Piccole tracce di sangue sulle scarpe di Daniele e nei guanti ritrovati dai Carabinieri nell’auto dell’imputato, nascosti in un pertugio nel vano motore. Segni ematici riconducibili alla vittima Franco Severi. Su quei guanti però il Dna di Daniele non c’è. «Ce li avete messi voi - dice subito Daniele ai militari la sera della perquisizione - non sono miei».

Pure l’analisi della pistola ammazzabuoi ritrovata dai carabinieri e ipotizzata come possibile arma del delitto, non riporta tracce dell’accusato. L’intervento dei Ris, il Reparto investigazioni scientifiche di Parma, questa volta non fornisce la soluzione certa di un crimine, come spesso si vede nei film. Danno indicazioni, smentiscono tesi, ma nel caso dell’omicidio-Severi non posso fornire certezze.

Servizio completo sul Corriere Romagna in edicola