Forlì, omicidio Severi: “Franco aveva paura dei fratelli, diceva che erano matti”

«Franco era buono, mi ha chiesto di sposarlo, ma aveva paura dei fratelli, diceva che erano matti. No, non parlava di Daniele». L’italiano non è fluente, ma si fa capire: Larysa Menchynska, era la badante di Attilio Severi, padre di Franco e Daniele. Ha vissuto per tre mesi nel 2017 nella casa di Ca’ di Seggio, prima di tornare in Ucraina perché a un controllo dei carabinieri era risultata senza permesso di soggiorno. Era rientrata dopo un anno, per un solo mese, perché ancora la sua posizione in Italia non era regolare. Per lei Franco aveva un’amicizia particolare, quasi amore, tanto da spedirle soldi quando era andata a vivere a Benevento, ricaricarle il telefono, chiedere di sposarlo. «Io gli ho detto che prima doveva parlare con la sua famiglia, ma poi non mi risulta lo abbia fatto» ha detto la donna. Incalzata dalle domande dell’avvocato di Daniele Severi, Maria Antonietta Corsetti, la donna ha ricordato di aver tenuto i contatti con Franco anche dopo che si era trasferita, raccogliendone alcune confidenze nelle quali esprimeva timori e critiche verso i comportamenti degli altri fratelli, Romano e Milena: «Daniele? Non mi ha detto nulla di lui».