Forlì, omaggio a Spallicci: domenica concerto in Comune

Domenica 19 novembre, alle 16, il Salone Comunale (ingresso Piazza Saffi 8) ospiterà il concerto della Banda Città di Forlì “Omaggio a Spallicci”, dedicato ad Aldo Spallicci nell’ambito delle attività organizzate in Romagna nell’anno del 50° anniversario della sua scomparsa. L’iniziativa, promossa dalla Presidenza del Consiglio comunale, vuole rendere omaggio all’illustre medico, uomo di cultura e delle istituzioni, che caratterizzò con il proprio operato gran parte del secolo scorso, dalla partecipazione come volontario alla Grande guerra all’impegno contro la dittatura fascista, dalla partecipazione all’Assemblea Costituente fino alla elezione nel Senato della Repubblica. Spallicci è considerato anche il padre della idea di Romagna che è alla base della nostra tradizione, quella della piadina (la sua rivista si chiamava “La pié”), della caveja, dei trebbi di poesia dialettale e, appunto, della musica che lo aveva visto collaborare con maestri del calibro di Martuzzi e Balilla Pratella. A dirigere il corpo bandistico della città, forte di due secoli di tradizione, sarà il Maestro Alessandro Spazzoli che proporrà un repertorio capace di far rivivere i periodi della vita del grande “Spaldo”. Il concerto sarà aperto dal saluto della Presidente del Consiglio comunale di Forlì Alessandra Ascari Raccagni. Ingresso libero e gratuito.