Forlì. Oltre 10 milioni dal Ministero per rafforzare la mobilità sostenibile

Forlì ottiene un finanziamento di oltre 10 milioni di euro nell’ambito del programma integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana, promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che mette a disposizione quasi 500 milioni di euro per sostenere progetti innovativi di mobilità sostenibile nei principali centri urbani italiani. Il programma nazionale punta infatti su una strategia integrata che va dal rafforzamento del trasporto pubblico e dei servizi condivisi, alla promozione della ciclopedonalità, fino alla riorganizzazione della mobilità urbana e della logistica, con l’obiettivo di ridurre le emissioni, migliorare l’accessibilità e rendere le città più vivibili.