Forlì. Oltre 10 milioni dal Ministero per rafforzare la mobilità sostenibile

Forlì
  • 02 febbraio 2026
La parlamentare Rosaria Tassinari e l’assessore Giuseppe Petetta
La parlamentare Rosaria Tassinari e l’assessore Giuseppe Petetta

Forlì ottiene un finanziamento di oltre 10 milioni di euro nell’ambito del programma integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana, promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che mette a disposizione quasi 500 milioni di euro per sostenere progetti innovativi di mobilità sostenibile nei principali centri urbani italiani. Il programma nazionale punta infatti su una strategia integrata che va dal rafforzamento del trasporto pubblico e dei servizi condivisi, alla promozione della ciclopedonalità, fino alla riorganizzazione della mobilità urbana e della logistica, con l’obiettivo di ridurre le emissioni, migliorare l’accessibilità e rendere le città più vivibili.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui