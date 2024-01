Forlì, oggi la Fiorita dei bambini

Torna la tradizionale Fiorita dei bambini alla Madonna del Fuoco. Il suggestivo omaggio floreale dei più piccoli alla patrona celeste è in programma oggi alle 14.30, con ritrovo nella chiesa di San Filippo Neri, in cui sarà ricordata la Beata Benedetta Bianchi Porro, di cui quest’anno ricorre il 60° della morte. Avviata nei primi anni ’80 dal sacerdote forlivese don Francesco Ricci, la Fiorita coinvolgerà centinaia di persone, bambini con le loro famiglie, associazioni, parrocchie e scuole. Usciti dalla chiesa di via Giorgina Saffi, i partecipanti, seguendo lo striscione con il tema di quest’anno “Madre del Fuoco fa che arda il nostro cuore”, andranno in processione lungo corso Garibaldi, fino a fare tappa nella chiesina del Miracolo, in via Cobelli, per un primo omaggio alla Vergine. Poi si rimetteranno in cammino verso la colonna della Madonna del Fuoco, in Piazza del Duomo, dove l’8 maggio 1986 si fermò in preghiera papa Giovanni Paolo II, durante la Fiorita organizzata nel giorno della sua storica visita a Forlì. I bimbi presenti recheranno fiori e disegni, che rimarranno affissi alla cancellata del monumento fino al giorno della festa. Sarà presente anche una squadra di vigili del fuoco, che porterà un omaggio alla statua sovrastante la stele mariana, posizionata in loco nel lontano 1928. La Fiorita si concluderà in Cattedrale con la preghiera guidata dal vescovo monsignor Livio Corazza.