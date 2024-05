Forlì, oggi il funerale di Nicolò Ulivi, il ricordo dei colleghi: “Niente sarà più come prima”

E’ arrivato il giorno dell’addio a Nicolò, oggi alle 14.30 la salma lascerà la camera mortuaria dell’ospedale dove ieri è stata ricomposta, per arrivare in Duomo alle 15 dove sarà accolto dai familiari e dagli amici per l’ultimo saluto. Domenica sera nella parrocchia dei Romiti, quartiere dove il giovane viveva con i genitori si è svolta una veglia di preghiera per Nicolò alla quale hanno partecipato gli scout e e i ragazzi della Gmg, alla quale anche il 26enne aveva partecipato. Le offerte raccolte saranno devolute agli scout Forlì 7 dei Romiti per la nuova casa scout in costruzione.

Intanto i colleghi di Nicolò alla Web Factory hanno affidato a una lettera il loro ricordo: “Il brutto di essere una famiglia prima che un’azienda è che perdere un componente significa avere per sempre un puzzle incompleto, significa che nessuno sarà mai più come prima e che il posto stesso dove ci riuniamo e dove siamo stati insieme non potrà riaprire nello stesso modo in cui ha chiuso questo venerdì. Nicolò di questa famiglia è stato il fondatore, l’ha vista nascere, crescere, o meglio l’ha coltivata. Molti giornali hanno parlato del suo lavoro da fotografo, ma noi non riusciamo a riassumere quante cose fosse per The Web Factory. Non ci riusciamo, ma possiamo fare qualche esempio. Nico è prima di tutto un imprenditore che ha dato vita a questa azienda, credendoci fin da quando eravamo solo il sogno di quattro ragazzi in un solaio. È un fotografo, con la sensibilità per la luce e la capacità di rendere bellissimo anche il set più ostile. È uno sviluppatore, sì, perché in un’azienda nata dal nulla bisogna rimboccarsi le maniche ed essere capaci di imparare mansioni nuove, di prestarsi alle necessità, di essere un po’ dei tuttofare. Bisogna essere curiosi e Nicolò in questo non si è mai tirato indietro. È un amico, un collega, un compagno di trasferte, di palestra, di giri in moto, di avventure in bici, di cene e di mille avventure. Per fortuna essere una famiglia ha anche tanti lati positivi. Il primo è che siamo pieni di ricordi, di momenti insieme, di esperienze condivise che ci riempiono il cuore di gioia e ci confortano. Il secondo è che nessuno di noi affronterà questo dolore da solo. Anche in questi giorni bui Nicolò ci ha fatto stare insieme, ci siamo abbracciati e abbiamo condiviso questo dolore. Abbiamo anche riso, raccontato storie, riguardato foto e video. Nella nostra famiglia ci sono sempre stati, ma oggi ci sono più che mai, anche Giulia, Deris e Albertina, che hanno cresciuto Nicolò ma anche la sua azienda. Sono stati con noi nei momenti più belli e ora li stringiamo forte nel momento di dolore più grande”.