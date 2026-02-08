Forlì. Oggi grande festa in piazza Saffi con il “Carnevale dei desideri”

Piazza Saffi si prepara a indossare il suo abito più colorato per accogliere il “Carnevale dei desideri”, il grande evento gratuito organizzato dal Comune di Forlì. Un appuntamento interamente dedicato alle famiglie e ai bambini, che per un pomeriggio diventeranno i veri protagonisti del cuore della città. L’invito è per oggi alle 15, quando una parata scenografica composta da oltre 50 artisti darà il via alle danze. Partendo dalle vie limitrofe, il corteo accompagnerà i presenti verso il centro della piazza, dando vita a un’atmosfera di festa diffusa. Non mancheranno i classici sapori della tradizione carnevalesca: diverse postazioni saranno allestite per distribuire zucchero filato, pop corn e dolciumi, garantendo una merenda magica a tutti i piccoli partecipanti in maschera. Soddisfatta l’assessora ai Grandi Eventi, Andrea Cintorino, che ha fortemente voluto un evento “a misura di bambino”: «Abbiamo pensato a questo Carnevale come a un momento di spensieratezza assoluta in cui sognare a occhi aperti, un appuntamento pensato per i più piccini perchè in fondo questa è la loro festa. I colori dei costumi e degli artisti in maschera, la musica e i corner con pop corn e zucchero filato ci catapulteranno in un vortice di magia e emozioni. Vi aspettiamo numerosi per un pomeriggio di sorprese». L’appuntamento è dunque confermato: maschere, coriandoli e musica sono pronti a invadere Forlì per una domenica di puro divertimento. Il ritmo della giornata, infatti, sarà scandito dal palco principale, dove salirà dj Mitch, lo storico speaker di Radio 105 (volto noto anche per i suoi programmi su Food Network e MotorTrend), che promette uno show di musica non-stop, balli e canzoni. «Al Carnevale di Forlì porterò non solo la musica, ma un mix di allegria e molti gadget di Radio 105 – promette il dj –. Voglio regalare divertimento a grandi e bambini. Sarà una festa colorata, coinvolgente e piena di sorrisi per tutta la famiglia».