Forlì, occupa un alloggio e installa un allaccio abusivo alla rete elettrica per tv ed elettrodomestici: 40enne denunciato

Aveva trasformato un alloggio comunale in una residenza improvvisata, con tanto di tv, elettrodomestici, giaciglio di fortuna e un allaccio abusivo alla rete elettrica.

L’intervento è scattato all’alba da parte del personale dell’Unità Antidegrado della Polizia Locale di Forlì, intervenuto in Via Pandolfa. Gli agenti si sono presentati all’indirizzo segnalato da alcuni residenti e hanno fatto irruzione nell’appartamento dove hanno trovato un 40enne marocchino, già noto alle forze dell’ordine, che aveva trasformato l’abitazione in un rifugio improvvisato.

Il 40enne è stato portato nei locali della Questura per l’identificazione ed è scattata una denuncia per occupazione abusiva e furto di energia elettrica.

Analogo intervento era stato compiuto alcuni giorni prima in un immobile privato abbandonato e pericolante, dove aveva trovato dimora un giovane senza tetto. Anche in questo caso, previa denuncia del proprietario, l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria.