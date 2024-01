Forlì, nuovo allarme degrado in via del Portonaccio

Nemmeno i lavori di riqualificazione hanno disincentivato lo spaccio di droga: nel palazzo di edilizia pubblica di via del Portonaccio continua il peregrinare di chi acquista sostanze stupefacenti. Domenica sera un uomo è stato trovato privo di sensi riverso a terra davanti all’androne dell’ascensore forse proprio dopo aver fatto uso di droghe. «Domenica sera al mio rientro a casa – racconta una residente – ho visto che c’era un uomo steso a terra davanti all’ascensore che non respirava. Ho chiamato subito il 118 e quando sono arrivati i soccorritori, oltre ai Carabinieri, gli hanno praticato il massaggio cardiaco. Non si può andare avanti così, la situazione anziché migliorare è forse peggiorata».

Non è la prima volta che i condomini lanciano un grido d’aiuto alle istituzioni. Il complesso di edilizia residenziale, composto da 54 appartamenti distribuiti su tre livelli oltre ad una corte interna, autorimesse e servizi al piano interrato, lo scorso anno è stato al centro di una dura denuncia da parte di alcune famiglie che, proprio attraverso il Corriere, avevano descritto una insostenibile situazione di degrado e di mancanza di sicurezza legata ad attività di spaccio di droga che si consumerebbe in alcuni appartamenti.

Lo stabile di edilizia pubblica che sorge alle porte del centro storico, è destinatario di interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico per un totale di 2 milioni 440 mila euro. «I lavori sono in ritardo perché sono partiti a rilento - fa il punto il presidente di Acer, Giuseppe Tallarico -. Sono circa a metà cantiere e contiamo di terminarli entro la fine dell’estate invece che entro fine marzo».

La situazione di degrado è nota ad Acer: «Abbiamo più volte fatto segnalazioni alle forze dell’ordine - conclude - ma ci dicono che è una situazione ben conosciuta. Altro non possiamo fare perché Acer non può gestire situazioni di ordine pubblico che vadano al di là della mera gestione degli alloggi».