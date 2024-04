Forlì, nuova antenna per la telefonia al Quattro: residenti allarmati

L’installazione di una nuova stazione radio, base per telefonia mobile-cellulare in via della Macina, al Quattro, preoccupa alcuni residenti della zona, anche se l’assessore comunale Petetta fa il punto della situazione e lunedì aveva già in programma un incontro con il Comitato di quartiere. A sollevare la questione è stato un gruppo di residenti. «Sono giorni di sgomento questi per gli abitanti del quartiere “Quattro” di Forlì – scrivono alcuni residenti –. Ciò è dovuto all’avvio dei lavori di installazione di una nuova stazione radio, base per telefonia mobile-cellulare, comunemente chiamata “antenna”. Il montaggio della stessa sta avendo luogo in via della Macina. Non essendo presente una normativa comunale, sarà pressoché impossibile rispettare le dovute ed opportune distanze dell’antenna dalle abitazioni. Infatti, dato che questa dovrebbe essere posizionata tra le dimore dei residenti, le radiazioni emesse avrebbero, senz’ombra di dubbio, effetti negativi su tutti gli abitanti. Purtroppo il Quattro non è stato opportunamente informato dal Comune di Forlì. In tal modo non è stato possibile, da parte dei cittadini, opporsi tempestivamente alla installazione».

A fare il punto della situazione è l’assessore Giuseppe Petetta: «L’istanza dei gestore è pervenuta in data 31 ottobre 2023. Nella stessa giornata è stato pubblicato avviso all’Albo Pretorio e ne è stata data notizia anche nella sezione Ambiente-Elettromagnetismo del sito del Comune di Forlì. L’installazione di nuove stazioni radio base è disciplinata a livello nazionale dal Codice delle telecomunicazioni elettroniche, che le equipara ad opere di urbanizzazione primaria e di interesse pubblico e ne specifica il procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica. La giurisprudenza si è pronunciata sulla natura di tali autorizzazioni evidenziando come non sia necessario un idoneo permesso di costruire, poiché vi è la subordinazione ad un’autorizzazione unica, che considera tutti gli enti coinvolti dall’emissione di pareri. Pertanto, a valle della presentazione di una istanza da parte di un operatore, l’istanza si può anche intendere come automaticamente accolta con il silenzio assenso entro 90 giorni, se non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte di Arpae o Ausl, o altri enti competenti. Questo quadro normativo mette quindi in evidenza come non ci sia discrezionalità o volontà politica in merito all’installazione di nuove antenne, quanto invece la legge preveda una sola procedura tempestiva, e un atto unico autorizzativo».