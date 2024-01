Forlì, nuova aggressione in carcere

Ancora un’aggressione di un detenuto del carcere di Forlì contro personale della Polizia penitenziaria. L’episodio si è verificato ieri e ha visto per protagonista un giovane ragazzo originario del Marocco che si è scagliato contro un ispettore e un agente in servizio alla Rocca di Ravaldino. Il graduato è stato colpito con una testata e una gomitata e ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari del Pronto soccorso dell’ospedale “Morgagni Pierantoni” dove è stato giudicato guaribile in 5 giorni. Sia lui, sia il collega agente della Penitenziaria sono stati anche oggetto di sputi da parte dello straniero, che da tempo dava problemi all’interno della casa circondariale, perché sospettato di furti nelle stanze degli altri detenuti. La denuncia dell’aggressione arriva dal Sinappe, Sindacato nazionale autonomo polizia penitenziaria. L’episodio si è verificato in un reparto del carcere dove ci sono 40 detenuti e due soli agenti di controllo, in un’area di “libera” circolazione. Purtroppo non è il primo fatto simile che accade all’interno della struttura detentiva di Forlì. Tanto che il sindacato denuncia la problematica del personale demotivato, anche a causa della carenza di agenti, e il fatto che le attività proposte ai detenuti non sono compatibili con l’organico a disposizione. Attività durante le quali non sarebbe garantita la sicurezza né degli ospiti né degli agenti. Il giovane marocchino protagonista della violenza di ieri, già in passato aveva dato problemi a causa della sua insofferenza verso italiani e polizia penitenziaria: nel suo mirino sono finiti un ispettore, colpito con una testata e una gomitata e un agente.