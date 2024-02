Forlì, nella calca in discoteca gli strappano la collana: tre giovani denunciati dai Carabinieri

Collana strappata, i Carabinieri scoprono tre giovani ladri. Si tratta del classico furto con destrezza messo in atto da tre giovani in trasferta a Forlì per trascorre una serata in discoteca.

I fatti risalgono a due weekend quando, i tre giovani, approfittando della ressa che si era venuta a creare nei pressi dell’uscita del locale, accerchiavano un giovane e, con mossa fulminea, gli strappavano la collana d’oro che aveva al collo. Il malcapitato, accortosi immediatamente del furto, informava il personale addetto alla sicurezza che provvedeva ad allertare una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Forlì. Le immediate indagini poste in essere dai militari giunti sul posto, hanno consentito di individuare e identificare i tre giovani che sono stati ritenuti responsabili del furto e denunciati.