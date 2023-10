Forlì. “Nel Ronco distrutta un’oasi protetta”, gli ambientalisti chiedono l’accesso agli atti per i lavori della Regione

«È stato tagliato un intero bosco alluvionale ben distante dal fiume: dove prima c’era una foresta adesso c’è il deserto dei tartari». Paola Centofanti, presidente dell’associazione ambientalista “I Meandri”, descrive così l’esito dei tagli degli alberi nella zona di protezione speciale (Zps) “Meandri del fiume Ronco”. Operazioni rispetto alle quali il Tavolo delle associazioni ambientaliste di Forlì (Taaf) ha fatto richiesta di accesso agli atti per fare chiarezza a partire dalla verifica del progetto di affidamento alle ditte e capire se queste ultime sono soggette a controlli da parte dell’ente. L’intervento, programmato dalla Regione, mira alla messa in sicurezza dei fiumi dopo l’alluvione. «La situazione è grave – afferma Ornella Mordenti, coordinatrice del Taaf che riunisce 8 associazioni - perché sono iniziati i tagli senza un piano lavori e nella parte dove non ci sono stati problematiche. Purtroppo l’alluvione non ha insegnato niente ai nostri amministratori: non stanno realizzando quelle opere importanti per evitare i danni provocati dalla forza dell’acqua, come casse di espansione e fasce boscate lungo il fiume, ma il contrario. Lo vediamo sul Ronco dove avevamo un’oasi protetta e tutelata, un sito di interesse comunitario in cui sono stato tagliati tutti alberi che formavano un’oasi creata in oltre 70 anni». Le ruspe che lavorano da settembre, secondo le associazioni, avrebbero tagliato migliaia di alberi, in particolare pioppi e salici senza invece estirpare altre piante invasive e facendo così sorgere dei dubbi sulla bontà dei lavori in corso. «La Regione – spiega Stefano Raggi – sta facendo lavori distruttivi: togliere alberi morti o quelli caduti nell’alveo fiume è una cosa giusta ma con questa tabula rasa il problema non si risolve ma si aggrava. Gli argini nudi potrebbero facilmente franare». Di pari passo alle recriminazioni ecologiche, ci sono poi quelle economiche: «Stiamo buttando via soldi invece di fare investimenti seri. Le piene anche importanti possono essere modulate e rallentate con le casse d’espansione. Anche qui se ne potrebbero fare altre come, ad esempio, nelle aree dismesse dell’ex cava di Selbagnone. Ci sono poi tanti terreni abbandonati o agricoli che possono essere destinati a questo scopo e diventerebbero anche spazi per favorire lo sviluppo della biodiversità».

«La zona del Ronco non aveva subito danni come è invece successo per la popolazione che vive vicino al Montone proprio grazie alla cassa di colmata in zona Sfir e a quelle più a monte – spiega Mordenti –. Qui non ci sono stati grandi problemi di straripamento proprio grazie alle casse di colmata che hanno protetto questa zona. Si tratta, inoltre, di una zona protetta quindi non capiamo tutta questa urgenza. Non è stato presentato ancora il piano di sicurezza dei fiumi. Non si capisce perché ci sia stata così tanta fretta per tagliare una fascia boscata importantissima oltre che zona protetta». «Noi come ambientalisti non siamo estremisti – ci tiene a sottolineare Centofanti –. Non siamo contro la pulizia dei fiumi: le opere vanno fatte sicuramente ma devono essere utili. Il danno ambientale fatto in questa zona è stato il tagliare chirurgicamente le piante più vecchie, in particolare pioppi e i salici che hanno più di 60 anni, mentre sono state lasciate le piante aliene ed invasive nel greto del fiume ci sono ancora alberi secchi e ramaglie che possono tappare i ponti».