Forlì, nel nome di Massimo Baldassari un monitor per Cardiologia

L’Unità Operativa Cardiologia dell’Ospedale “G.B. Morgagni – L. Pierantoni” di Forlì ha ricevuto in dono un Monitor Multiparametrico di ultima generazione che arricchisce significativamente la sua dotazione di strumenti tecnologici e migliora la qualità dell’assistenza offerta i pazienti.

La nuova acquisizione è divenuta realtà grazie al gesto di generosità di Farida Tesorieri e Gianfranco Baldassari in memoria del figlio Massimo. Alla cerimonia di consegna e ringraziamento erano presenti, oltre alla famiglia donatrice, il dottor Ruben Biagini, della Direzione Medica del Presidio Ospedaliero, il professor. Carmine Pizzi, Direttore della Cardiologia di Forlì ed il dottor Aldo Domenico Troiano, Coordinatore Infermieristico.

Il dottor Biagini ha manifestato alla famiglia l’apprezzamento per un dono che “conferma il forte legame fra la comunità ed il suo ospedale, in un momento storico in cui è cruciale sostenere un bene comune fondamentale come la sanità pubblica”.