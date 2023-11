Forlì, nel nome di Luisa Cantoni una generosa donazione a Pediatria

In questi giorni la Pediatria dell’ospedale “Morgagni - Pierantoni” di Forlì ha ricevuto una generosa donazione da parte degli eredi della signora Luisa Cantoni, una donna che ha sempre mostrato costante sensibilità nei confronti dell’infanzia e che ha voluto lasciare un significativo segno di sé anche all’interno del reparto dedicato ai più piccoli.

Sono state messe a disposizione dei bambini attrezzature di grande valore e utilità quotidiana: due ventilatori C-PAP neonatali, un ecografo wireless per accessi vascolari, un apparecchio per la misurazione dei parametri vitali, due carrelli per terapia farmacologica, un monitor multiparametrico e un software aggiornato per strumento ecografico.

“La gratitudine di tutta la comunità - si legge in una onta dell’Ausl Romagna - e la nostra in particolare, va alle splendide persone che si sono impegnate perché l’intenzione del proprio familiare trovasse così la sua piena e tangibile realizzazione”.