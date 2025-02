Forlì, nasce “La rosa dei venti” per i giovani con disabilità e le loro famiglie

Un nuovo punto di riferimento per il sostegno ai minori con disabilità e alle loro famiglie, con un focus particolare sull’autismo. Con questo obiettivo a Forlì è nata l’associazione “La Rosa dei Venti”, fondata grazie all’iniziativa del presidente Luigi Petriccione e della vice presidente Ida Gagliardi. L’associazione è il risultato di un incontro tra persone che hanno condiviso la visione e i progetti di inclusione e sostegno. Grazie alla collaborazione con Daniela Mazzotta e Mirko Vignoli, è nata una rete di lavoro improntata sulla passione e sull’impegno per rispondere ai reali bisogni educativi dei più piccoli.

L’associazione si propone di offrire supporto psicologico, pratico ed emotivo, creando una rete di servizi mirati a valorizzare i diritti e le opportunità di vita per bambini e ragazzi con disabilità, ponendo una particolare attenzione all’autismo. Uno degli obiettivi principali dell’associazione è promuovere una cultura dell’inclusione e dell’ascolto empatico, valori che sono al centro di tutte le attività.

«La nostra missione – spiegano i promotori – è diventare un punto di riferimento per tutte le famiglie che affrontano la disabilità. Vogliamo accompagnare i bambini e i ragazzi con disabilità lungo un percorso che ne valorizzi le potenzialità, supportando anche concretamente i genitori. Vogliamo che nessuna famiglia si senta mai più sola, che ogni bambino possa vivere un’infanzia serena e integrata, e che ogni genitore possa sentirsi sempre supportato nel proprio ruolo».

La nascita dell’associazione in un territorio come Forlì, già sensibile ai temi della disabilità, è una scelta naturale. L’associazione pone grande enfasi sulla gentilezza e sull’accoglienza, principi che si traducono in attività quotidiane come l’assistenza, gruppi di supporto psicologico e campagne di sensibilizzazione e si pone tra gli obiettivi l’organizzazione di attività sportive, culturali e laboratori creativi, che favoriscono la socializzazione e il benessere psicofisico di bambini e ragazzi.

«Siamo felici di far parte di una comunità che ha sempre mostrato attenzione verso le persone con disabilità. Ora il nostro intento è costruire sinergie con altre associazioni e realtà locali, per rispondere in modo ancora più efficace alle necessità del territorio».

“La Rosa dei Venti” invita chiunque voglia contribuire al progetto a unirsi come volontario o sostenitore, creando una rete solida e inclusiva che possa fare la differenza nella vita di tanti bambini e famiglie. Per maggiori informazioni e per aderire, è possibile contattare la pagina Facebook dell’associazione o inviare un’email all’indirizzo associazione.larosadeiventi2024@gmail.com.