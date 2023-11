Forlì. Multe a chi si siede sui gradini in piazza Saffi, l’opposizione insorge: “Accanimento contro gli innocui”

L’opposizione a Forlì si compatta contro le sanzioni alle persone sedute in piazza Saffi e attacca la giunta che “ha addirittura preso a pubblicare continui comunicati stampa e post sui social contenenti una sorta di bollettino del numero delle multe, come se si trattasse di grandi risultati nella lotta contro la criminalità”. Come argomentano Partito democratico, Movimento 5 stelle, Forlì e co ed Europa verde, “si avvicinano le elezioni e, in assenza di risultati concreti” per il centro storico, l’amministrazione “tenta la via di una campagna elettorale anticipata, a colpi di comunicati stampa e presenzialismo sui social”. Con il vicesindaco Daniele Mezzacapo a rispolverare “una disposizione repressiva e incomprensibile inserita nel Regolamento di Polizia urbana”. Secondo l’esponente della Lega “a mettere in pericolo i forlivesi sarebbero niente meno che le persone che si siedono sui gradini dei palazzi di piazza Saffi, da sanzionare con multe di centinaia di euro”. Così, proseguono i quattro partiti, da giorni numerosi agenti della Polizia locale, corpo “da anni strutturalmente sotto organico”, vengono dirottati in piazza per “multare chi turba l’ordine pubblico con l’imperdonabile azione di sedersi sui gradini, fossero pure gruppi di bambini o di adolescenti”. E “pazienza per tutti quei forlivesi che pensavano che ben altre fossero le urgenze da affrontare per garantire la sicurezza in centro storico”.

L’amministrazione, concludono, “di fronte al fallimento delle promesse di azioni incisive per il rilancio abitativo e commerciale del centro”, prende di mira “attività del tutto innocue”, finendo per “scoraggiare ulteriormente l’afflusso e la frequentazione del cuore della città da parte di giovani e ragazzi, ossia proprio di coloro la cui presenza sarebbe fondamentale per ogni progetto di rilancio”.