Forlì, morto Vanni Dolcini: “Istrione della comunicazione turistica”

Addio a Vanni Dolcini, decano della comunicazione in Emilia-Romagna. Nato a Forlì il 1° aprile 1937, ha iniziato la sua attività di pr e ufficio stampa negli anni 70 come responsabile quadro dell’Ente tutela vini romagnoli (oggi Consorzio vini di Romagna) fondato nel 1962 da Alteo Dolcini, ideatore del famoso marchio doc “il Passatore”. Ha guidato, dal 1975 al 1980, campagne promozionali e stampa, in co-marketing fra Ente tutela vini romagnoli e Regione Emilia Romagna nelle più importanti fiere di turismo in Italia e all’estero.

Vanni ha portato i vini, la gastronomia, il folklore, la cultura e il turismo della regione Emilia-Romagna, affidatogli da Primo Grassi, fondatore del turismo regionale organizzato, ad alti indici di immagine ovunque. Fonda Dolp’s Studio nel 1981 con la moglie Lina Pupino che dal 1976 lo affianca, condivide e sostiene il progetto di creare un’attività autonoma. Ultimi due eventi di gran successo di Dolp’s Studio: La Notte Rosa al Grand hotel Rimini e il Premio 5 stelle del giornalismo al Palace Hotel di Milano Marittima.

Tanti i giornalisti che hanno avuto a che fare con Vanni Dolcini, chi saltuariamente chi più da vicino come Fabio Grassi, per anni capo ufficio stampa Apt Servizi Emilia-Romagna che lo ricorda così: «Baronetto della stampa italiana, istrione della comunicazione turistica di tutti i tempi. Dalle “case del bere” romagnole, che lo zio Alteo fece costruire a Ravenna, Bertinoro, Rimini e Cesenatico, alla promozione dell’Ente Tutela dei vini romagnoli, dalle fiere enogastronomiche nazionali alle più importanti Borse mondiali delle vacanze, dall’assistenza agli organizzatori di concerti alle prove Good Year-Ferrari-McLaren sempre a Misano, la sua incessante attività di comunicazione non si è mai più slegata dall’immagine turistica della riviera romagnola prima e dell’intera regione successivamente».