Forlì. Morto il pittore Vito Matera, forlivese d’adozione

Cultura forlivese in lutto per la morte del pittore Vito Matera, scomparso ieri mattina dopo una lunga malattia. Matera aveva 79 anni, ed era stato uno dei soci fondatori dell’associazione “Regnoli 41”, sempre pronto a dare una mano in occasione delle iniziative organizzate dall’associazione. Artista conosciuto anche a livello internazionale aveva al suo attivo moltissime mostre e per tanti forlivesi era un volto noto da tempo. «Era un grande artista, una persona colta, saggia – afferma Raffaella Orazi dell’associazione “Regnoli 41” – con una ironia intelligente e leggera ma soprattutto era una persona gentile». Vito Matera era nato a Gravina in Puglia nell’agosto del 1944. Un’infanzia in bottega, col padre orafo e musicista; studi classici e laurea in Filosofia, con una tesi in Estetica sui problemi dello spazio pittorico. Prende subito le distanze dalla diffusa immagine di un “Sud dolente e piagnone” e la sua attenzione si rivolge al recupero dei miti e al fantastico popolare. Nel 1983, dopo un’esperienza che lo porta ad esporre nei Balcani, aderisce al gruppo barese di “Fragile” con Angiuli, Dell’Aquila, Nigro, Riviello. Nasce un dialogo virtuoso in cui si conferma la relazione programmatica con le matrici formali dell’immaginario mediterraneo e si consolida la sua affinità col mondo letterario. Dal 1988 inizia una collaborazione mensile con “La Gazzetta del Mezzogiorno” e con riviste di letteratura militante. In un mondo culturale prevalentemente orientato verso i poli dell’arte concettuale, urbanocentrica e tecnocratica, la sua ricerca prosegue in chiave antropologica, stemperata da un linguaggio poetico e giocoso. Da anni residente a Forlì, ma sempre legato alla sua Puglia, Vito Matera per dipingere aveva bisogno della luce di Bari e delle armonie di Forlì. Lascia la moglie Giovanna e il figlio Giovanni.