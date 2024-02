Forlì, modifiche al regolamento del cimitero

Regolamentazione delle urne cinerarie e via libera all’ingresso degli animali da affezione, seppur all’interno di trasportini, che potranno far visita ai propri cari defunti. Sono queste alcune novità inserite nel nuovo regolamento dei servizi cimiteriali e dei cimiteri comunali che dovrà essere approvato dal consiglio comunale. Una serie di articoli che cercano di dare risposta alle mutate scelte e sensibilità della collettività.

Accolto, seppur con specifiche disposizioni, il desiderio di portare i propri animali domestici in visita ai luoghi di sepoltura dei compagni umani. «È prevista la possibilità, fino ad oggi vietata, di consentire l’ingresso agli animali da affezione nell’apposito trasportino – spiega la dirigente Rossella Ibba –. Diversi cittadini lo chiedono dunque è stata prevista la possibilità di farlo ma attraverso l’apposito trasportino per evitare che gli animali possano scorrazzare nel cimitero, sporcare o provocare dei disagi».

Nel nuovo testo viene poi disciplinata la presenza di urne cinerarie, sempre più presenti. «Negli ultimi anni - continua Ibba - si è diffusa nella popolazione la pratica della cremazione, dopo il Covid in particolare, che tra 2022 e 2023 è arrivata al 67% dei funerali. In entrambi gli anni abbiamo registrato circa 1.670 funerali di cui 1.100 sono stati cremazioni. Le abitudini dei cittadini si stanno orientando in questa direzione e conseguentemente c’è la necessità di accogliere urne cinerarie, definizione che prima non c’era nel regolamento».