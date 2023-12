Forlì. Misterioso pestaggio nella notte in piazzale della Vittoria

Notte movimentata in piazzale della Vittoria dove un uomo, di nazionalità straniera, è stato pestato da quattro persone. Ad accorgersi della diatriba, verso le 3, è stato un vigilante che transitava in zona, il quale ha visto quattro individui che picchiavano un uomo a terra. Ha quindi allertato le forze dell’ordine e sul posto sono arrivati gli agenti della polizia di Forlì oltre a un’ambulanza del 118 che ha soccorso il malcapitato. A quanto pare, l’uomo ha riportato diverse contusioni. Difficile però conoscere i particolari del pestaggio, anche perché la stessa vittima non pare intenzionata a dare alcuna spiegazione. Insomma si è trattato di un pestaggio in piena regola, forse un regolamento di conti tra connazionali, o comunque un episodio avvenuto tra persone che si conoscono.