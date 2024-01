Forlì, “mio figlio portato in Guatemala dalla madre: lotto per riportarlo in Italia”

Un padre che non vede il figlio che proprio ieri ha compiuto due anni da sei mesi, Portato in Guatemala dalla madre, originaria di quel paese, un giorno di luglio, all’insaputa del padre che aspettava di vederli tornare a casa e che invece ha poi scoperto che quella donna che amava aveva organizzato una vera e propria fuga per tornare nel suo paese col bambino. Ora la battaglia di Rubens Gardelli, noto imprenditore della torrefazione e suo malgrado protagonista della storia, è una lotta internazionale per far valere il diritto sancito da un giudice donna del Tribunale di Forlì, di essere unico affidatario del figlio. «Per mesi non sono riuscito neanche a parlare con mio figlio – racconta Rubens – poi oggi (ieri, ndr) che è il suo compleanno la madre ha accettato la video chiamata». E’ l’unica novità di una battaglia lunga per riportare in Italia il piccolo. «Mia moglie in Guatemala ha detto di aver subito violenza domestica, ma è assurdo. Fino alla sera prima della loro partenza ci sono video che testimoniano che non c’era nessun problema. Ho scoperto poi che aveva pianificato tutto».

Gardelli è utelato dagli avvocati Massimiliano Pompignoli, Pamela Fragorzi e Giuditta Mazzoli, e per la parte del rimpatrio internazionale da Heidi Catalano e Paolo Iafrate, anche docente di diritto internazionale a Tor Vergata. «Stiamo cercando di ottenere un rimpatrio ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1980 – spiega Iafrate – sottoscritta sia dall’Italia che dal Guatemala». Il documento si occupa delle procedure relative agli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori. «Cerchiamo – riprende il legale – di collaborare con l’autorità centrale e con colleghi in Guatemala. Si tratta di un primo caso di sottrazione attiva, cioè di un bambino portato dall’Italia al Guatemala. Il nostro obiettivo è il rimpatrio del bambino, riportarlo in Italia, se vorrà anche con la mamma. L’affidamento esclusivo al papà ha un valore perché incide sulla responsabilità genitoriale. Dobbiamo agire in base alle normative internazionali. La domanda l’abbiamo fatta in estate, restiamo in attesa, sperando nella collaborazione tra nostre istituzioni e quelle estere».

Rubens Gardelli si è rivolto anche a don Paolo Giuliani, cancelliere della Curia vescovile di Forlì-Bertinoro, perchè contattasse il nunzio apostolico in Guatemala per ottenere almeno di sentire e vedere telefonicamente il piccolo, messaggio spedito il 28 dicembre scorso. «Sono stato 75 giorni senza neanche vederlo in video chiamata – racconta Gardelli – perché mia moglie ha bloccato le video chiamate che da luglio erano state otto in tre mesi, dal 23 ottobre sono diventate zero. Purtroppo la famiglia di mia moglie è molto ricca e potente in Guatemala».