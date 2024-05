Forlì. Minaccia la ex moglie con un coltello e la violenta, arrestato 23enne

Costretta a un rapporto sessuale dall’ex marito sotto la minaccia di un coltello. L’uomo, 23enne, è stato arrestato per violenza sessuale oltre ad essere stato denunciato per lesioni personali aggravate. è successo nei giorni scorsi in un paese della val Rabbi. Quando i carabinieri sono arrivati nell’abitazione la vittima era chiusa in una stanza con i figli, mentre il bruto era in un altro locale ed è stato ammanettato in flagranza di reato. La donna è stata portata in ospedale per le ferite riportate durante l’aggressione ed è stata ricoverata per le cure del caso.

Una brutta storia di violenza quella che arriva dal comprensorio forlivese, nella quale purtroppo ancora una volta una donna deve subire l’aggressione di un uomo.

La dinamica

Qualche giorno fa è arrivata una chiamata al 112 nella quale venivano segnalate grida e pianti arrivare da un’abitazione, probabilmente dove una donna veniva picchiata. Sul posto sono state inviate auto dei Carabinieri sia della Compagnia di Meldola, sia della Compagnia di Forlì. I militari hanno trovata una donna chiusa in una stanza con i figli e altre persone del suo nucleo familiare.

La ricostruzione

Da quanto si è potuto capire l’ex marito, che nonostante la separazione era ospite nella casa, aveva abusato sessualmente della donna sotto la minaccia di un coltello. In un’altra stanza c’era proprio l’uomo, che a quel punto è stato arrestato in flagranza di reato. Le condizioni della donna hanno richiesto l’intervento del 118 e un ricovero in ospedale per le cure e gli esami del caso. L’ex marito è stato invece portato in carcere dove ha atteso l’udienza di convalida dell’arresto: il giudice ha preso atto della situazione disponendo la custodia cautelare in carcere dove il giovane violento ora si trova, mentre l’ex moglie sta cercando di riprendersi dallo choc e dalle ferite.