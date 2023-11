Forlì, minaccia di morte un bambino di 11 anni con un coltello e terrorizza i passanti: 28enne arrestato

A Forlì lo scorso 30 ottobre la Polizia ha arrestato un forlivese di 28 anni nella “quasi flagranza” del reato di tentata rapina. Il giovane è stato anche denunciato per minaccia aggravata dall’utilizzo di uno strumento atto ad offendere e resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’intervento delle Volanti ha avuto origine dalla segnalazione su un uomo armato di coltello che aveva minacciato alcuni passanti in via Anna Frank e, subito dopo, in viale Risorgimento. In particolare, i poliziotti sopraggiunti accertavano che in viale Risorgimento lo sconosciuto aveva poco prima insultato e minacciato di morte con un coltello, un bambino di undici anni, senza apparente motivo. Il ragazzino era tuttavia riuscito a fuggire e a chiamare il 112. Le ricerche davano in prima battuta esito negativo ma, circa una mezz’ora dopo, alle 13.55, giungeva una nuova segnalazione da via Bombace dove veniva segnalato il 28enne che per ottenere sigarette e denaro, stava minacciando alcuni studenti, utilizzando sempre un coltello.

Uno dei ragazzi che aveva subito le minacce, sprovvisto di sigarette, si era proposto di andarle ad acquistare in un vicino distributore automatico di Piazza Dante. In quel breve lasso di tempo, trascorso per avvicinarsi al distributore, le Volanti sopraggiungevano e bloccavano il rapinatore, ancora vicino alla vittima e in possesso del coltello, nascosto nella tasca dei pantaloni. L’uomo, in evidente stato di agitazione, opponeva resistenza al controllo, sbracciando e dimenandosi; con fatica gli operatori riuscivano comunque a immobilizzarlo e ad accompagnarlo in Questura. L’arresto veniva poi convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.