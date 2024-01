Forlì, minacce a Zoli, Fratelli d’Italia: “Si trovi il responsabile di un gesto vile e violento”

Non sono mancate le reazioni dopo le minacce e la lettera con un proiettile a Moreno Zoli, fondatore di “Forlì si slega”. “Esprimiamo la più ferma condanna per le minacce subite da Moreno Zoli e confidiamo che le autorità facciano al più presto chiarezza sull’episodio accaduto all’esponente del Pd: le indagini faranno il loro corso per trovare il responsabile di questo gesto vile e violento”. Lo dichiarano Alice Buonguerrieri, deputato di Fratelli d’Italia e presidente provinciale del partito, e Vincenzo Bongiorno, coordinatore comunale di FdI Forlì in riferimento alla lettera di minacce con un proiettile recapitata all’attivista forlivese.