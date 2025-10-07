Forlì, “Mi metto al sicuro, il villaggio dell’emergenza”: sabato incontro al Villa Romiti

Sabato 11 ottobre dalle 9 il parcheggio del Palasport Villa Romiti in via Sapinia 40 ospiterà l’evento “Mi metto al sicuro, il villaggio dell’emergenza”. Una giornata dedicata alla sensibilizzazione nei confronti delle situazioni emergenziali e dei modi corretti in cui affrontarle. L’idea di fondo è che tutte le emergenze possano essere gestite più facilmente ed efficacemente se tutta la comunità sa come potersi mettere al sicuro, reagire e nel caso aiutare, inclusi i giovanissimi della scuola media Mercuriale e di altri istituti, che prenderanno parte alle iniziative.

La mattinata, dopo i saluti della sottosegretaria alla presidenza regionale Manuela Rontini e del sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, sarà dunque dedicata a simulazioni pratiche, all’utilizzo delle attrezzature adatte ad affrontare un’emergenza e all’informazione specifica fornita dagli stand di Polizia stradale, Polizia locale, Protezione civile comunale, Carabinieri, Croce Rossa, Avis e l’associazione di volontariato Il Molino, organizzatrice dell’evento. Sarà anche l’occasione per la conferenza finale del progetto del Dipartimento di scienze e politiche e sociali dell’Università di Bologna “Lumen il Diritto della Natura”. Dopo il pranzo a base di piadine, fritte e non, e affettato, nel primo pomeriggio si terranno alcune tavole rotonde tematiche sempre sul tema della gestione delle emergenze. La partecipazione al pranzo e a tutte le attività della giornata, patrocinata dal Comune di Forlì e voluta dal Comitato di quartiere Romiti, è completamente gratuita e aperta a tutti.