Forlì, messaggio del vescovo Corazza: “Uniti nella preghiera per Papa Francesco domenica 23 febbraio”

Le condizioni cliniche di Papa Francesco sono in lieve miglioramento. Il vescovo di Forlì-Bertinoro Livio Corazza ha inviato ai sacerdoti, ai diaconi, ai religiosi ai consigli pastorali e presbiterali, agli uffici pastorali e alle consulte delle associazioni laicali e degli organismi socio assistenziali per invitare alla preghiera per Francesco.

“Carissimi - scrive il vescovo Corazza - fin da subito, spontaneamente, abbiamo accompagnato il ricovero in ospedale di Papa Francesco con la nostra preghiera e il nostro affetto. Come Chiesa di Forlì-Bertinoro, vogliamo continuare ad assicurare a Papa Francesco, il calore della nostra vicinanza e l'intensità della nostra preghiera. In particolare, insieme a tutte le chiese che sono in Italia, aderendo alla proposta della Cei, invito tutte le comunità cristiane di Forlì-Bertinoro, ad unirsi nella preghiera per Papa Francesco, durante le celebrazioni eucaristiche di domenica 23 febbraio. Alle preghiere dei fedeli potete aggiungere questa mia intenzione: “Signore, ti affidiamo Papa Francesco nella sua infermità: donagli fortezza nella prova e salute, perché possa portare a compimento il ministero che gli hai affidato”.