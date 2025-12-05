Forlì, messa in sicurezza del Montone: ripartiti i lavori dopo i controlli di bonifica bellica

Sono ripresi a pieno ritmo a Forlì i lavori di consolidamento degli argini e di miglioramento del deflusso delle acque del fiume Montone, dopo la conclusione dei controlli di bonifica bellica effettuati nel tratto tra porta Schiavonia e il ponte ferroviario. Lo annuncia la Regione Emilia-Romagna in una nota.
I controlli, necessari per garantire la piena sicurezza delle operazioni in un’area pesantemente bombardata durante la Seconda guerra mondiale, non hanno infatti rilevato la presenza di ordigni inesplosi. Durante le indagini di bonifica, i lavori non si sono comunque fermati: da monte verso valle è stata infatti realizzata la sopraelevazione del muro idraulico in sponda destra.