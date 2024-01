Forlì, Mercato delle erbe: altro scontro

Al Mercato delle Erbe il clima è teso, è botta e risposta tra operatori e Amministrazione. Le attività, infatti, da tempo sottolineano alcune difficoltà e criticità nello svolgere il proprio lavoro nonostante le risorse personali investite.

«La volontà di dare un nuovo taglio al mercato è stata politica, noi abbiamo solo investito soldi e speranze visto che il famoso regolamento, fermo da decenni, è stato ripreso con tanto di approvazione da parte del consiglio comunale, lo scorso maggio - dice chi quotidianamente lavora al Mercato delle Erbe -. Però, nel documento non vi è all’interno nessun elemento volto a farci lavorare in tal senso. Non sono state previste le aperture serali e nessun altro strumento per poterle attuare, così come manca il fatto che il Comune dovesse accollarsi le spese di custodia. In questo modo chi vuole andare oltre l’orario di vendita del mattino deve presentare uno specifico programma di eventi per giustificare la richiesta di apertura straordinaria e accollarsi le esose spese di custodia, nonostante il contratto sia tra il Comune e la ditta appaltatrice».

Nel mirino anche le strutture di legno di recente installazione. «Le famose casette di legno sono andate a sostituire strutture solide in ferro ancora in ottimo stato e funzionali - proseguono gli operatori -. Non solo, sono state riposizionate sotto un tetto vecchio e crepato, rotto a tal punto che ci piove all’interno e costringendoci a spostare e coprire la merce. Gli interventi sono stati fatti svariate volte, rattoppando al meglio le crepe che ciclicamente si riaprono. Le nuove strutture sono inadatte come materiale per il tipo di attività e per la collocazione in esterno. Insomma, installate ad agosto, già più volte sono state interessate da interventi di varia natura per il ripristino della funzionalità. Tra l’altro, le casette di legno dovevano essere funzionali a creare un ambiente compatibile con le aperture serali in linea con la promozione della stessa Amministrazione».