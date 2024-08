Al via martedì 27 agosto la rassegna letteraria “storie di Forli’” nel cuore della citta’. Quattro serate alle 20:45 con voci e narrazioni forlivesi sul sagrato della Chiesa del Carmine in corso Mazzini

Il primo incontro con il libro “Storie di Forlì” di Umberto Pasqui. Gli altri appuntamenti il 3, 10 e 17 settembre. In ogni data seguirà la visita guidata alla Chiesa del Carmine, curata da Silvia D’Altri ed Emanuele Ciani.