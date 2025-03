Forlì, marcia dei papà e maglie allo stadio per il piccolo Brando: la battaglia di Rubens Gardelli FOTOGALLERY

La lotta di Rubens Gardelli per riabbracciare il figlio Brando continua e domenica ha vissuto una giornata ricca di emozioni. Il padre del piccolo di tre anni, sottratto nel luglio 2023 dalla madre fuggita in Guatemala, ieri era a Roma per partecipare alla ventesima edizione della marcia dei padri separati, organizzata da Giorgio Ceccarelli, presidente dell’Associazione figli negati. Gardelli è stato invitato perchè premiato come uno dei papà dell’anno 2025. Negli stessi momenti allo stadio “Morgagni” dove si giocava la super sfida al vertice del campionato di calcio di serie D tra Forlì e Ravenna, i ventidue bambini che hanno accompagna i giocatori in campo indossavano una maglia con la scritta “Brando torna in Italia Forlì ti aspetta”, appello riportato anche in uno striscione in gradinata.