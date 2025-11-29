Forlì, luminarie appese a colonne e lampioni storici: segnalazione alla Soprintendenza

Le luminarie natalizie sono ancora una volta al centro di una polemica ma questa volta non legata alle spese per la loro realizzazione. L’ispettore onorario del Ministero della Cultura, Franco D’Emilio, accusa infatti l’Amministrazione Zattini di scarso rispetto per i beni vincolati della città.

I tiranti delle installazioni luminose natalizie, infatti, sarebbero stati ancorati direttamente alle antiche colonne del portico di Palazzo Albertini, che si sviluppa verso Corso della Repubblica, e ai lampioni storici risalenti al periodo fascista, in passato oggetto di restauro. «Praticamente manufatti murari e dell’illuminazione pubblica, di riconosciuto valore storico e artistico e per questo sottoposti a vincolo di tutela da parte della Soprintendenza ai beni architettonici di Ravenna, vengono sfregiati, offesi con il loro incauto uso, quali punti di allaccio di tiranti in forte trazione», denuncia D’Emilio anche attraverso il portale 4live.

I tiranti passerebbero addirittura sopra le formelle decorative in terracotta delle colonne storiche. Per spiegare la gravità della situazione, D’Emilio ricorre a un esempio emblematico: «All’Arena di Verona, dove si svolgono manifestazioni musicali anche di notevole partecipazione popolare – spiega –, tutte le strutture non sono ancorate direttamente alla struttura monumentale, ma c’è il cosiddetto spazio di rispetto tra la struttura muraria e la struttura che deve ospitare impalcature, posti a sedere e via dicendo».

Un principio, che secondo l’ispettore sarebbe stato completamente ignorato a Forlì, dove i tiranti vengono fissati direttamente ai beni vincolati, sottoponendoli a sollecitazioni potenzialmente dannose. Come ispettore onorario ho direi l’obbligo di segnalare qualunque violazione a qualunque comportamento o condotta che possa ledere il patrimonio culturale – sottolinea D’Emilio – ed io ho già provveduto di conseguenza».