Forlì. Lotteria della solidarietà, distribuiti 39mila euro

Con la premiazione dei progetti vincitori si chiude la XXIII edizione della Lotteria della solidarietà che, ogni anno, permette di redistribuire risorse alle organizzazioni del terzo settore. Quest’anno i 44.755biglietti venduti hanno permesso di ridistribuire al terzo settore 38.829 euro dei quali 7.500 sono stati consegnati ieri ai 5 progetti vincitori dell’edizione 2023. I rimanenti 31 mila euro sono finiti nelle casse delle associazioni di volontariato che si sono impegnate nella vendita dei tagliandi sostenendo, in questo modo, le loro attività. Complessivamente, nelle 23 edizioni, la Lotteria ha destinato al non profit oltre 510mila euro. La commissione ha premiato quest’anno tutti progetti di realtà del forlivese. Ad aggiudicarsi il primo premio, un assegno di 2 mila euro, è stata la cooperativa sociale “L’Accoglienza” di Forlì, finalizzato al sostegno del gruppo appartamento “Casa Luciana” che si trova in via Ugolini 40 e che accoglie persone in difficoltà.

«Si tratta di un’opportunità abitativa per utenti con alti livelli di autonomia – spiega Giulia Grimaldi - in grado di sperimentare una vita indipendente con la presenza per alcune ore di educatori». Le persone accolte, al massimo 5, sono guidate nelle attività quotidiane non solo nella gestione della casa ma anche degli impegni e degli orari con attività lavorative e di tempo libero.

È invece dedicato all’inclusione, in particolare dei bambini immigrati che vivono in famiglie con situazioni di vulnerabilità, l’iniziativa finanziata con 1.500 euro proposta dall’associazione “Welcome Odv Forlì”. L’obiettivo è quello di avviare processi di inclusione, attraverso ad esempio l’organizzazione di attività pratiche che riguardano il supporto scolastico, la valorizzazione delle abilità creative e della lingua madre ma anche laboratori.

Stessa cifra è stata destinata, poi, a “I maltagliati”, progetto integrato di educazione e inclusione lavorativa promosso dalla cooperativa sociale Paolo Babini che metta la cucina e la realizzazione del cibo per la vendita al centro del proprio progetto.Negli spazi del chiosco Piada 52, infatti, i ragazzi possono seguire laboratori di cucina attraverso i quali imparare a produrre pasta fresca fatta a mano e altri cibi della tradizione.

Alla cooperativa sociale Kara Bobowski di Modigliana che ha vissuto sulla propria pelle i danni legati all’alluvione sono stati destinati mille euro che aiuteranno a ripristinare un terreno danneggiato dall’alluvione dedicato alle attività agricole a vantaggio di persone con fragilità. Come ogni anno, poi, 1500 euro sono stati destinati al “Fondo Carcere”gestito da don Enzo Zannoni, cappellano della Casa circondariale. «Ogni anno spendo, più o meno, 40 mila euro per il sostegno dei carcerati – spiega Don Enzo -. Servono dal comprare i prodotti ai sussidi per chi non ha nulla. Si va avanti con l’aiuto di Dio ed il sostegno dei fratelli».

«In tempo della Madonna del fuoco – ha concluso il vescovo, Livio Corazza – arde la nostra volontà affinché il fuoco cattivo sia distrutto da quello buono che è la passione e l’amore».