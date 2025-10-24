Forlì, lotta all’immigrazione irregolare, stalking e furti: due espulsioni

Prosegue l’azione di contrasto da parte della Questura di Forlì nei confronti dell’immigrazione irregolare, diretta soprattutto verso le persone pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nei giorni scorsi un albanese di 33 anni, irregolare sul territorio, già autore di azioni persecutorie nel nord Italia è stato rimpatriato in Albania. Nel corso delle quotidiane attività di controllo della circolazione veicolare, la Polizia Stradale di Forlì si è imbattuta in un giovane che tentava di sottrarsi agli accertamenti in atto; agli agenti non è passato inosservato il suo atteggiamento sfuggente. Fermato ed identificato è risultato completamente irregolare sul territorio nazionale, anche se vi era un trascorso di “stalking” . Accompagnato all’Ufficio Immigrazione della Questura, sono state formalizzate le attività ulteriori necessarie. Il Questore ha emesso il decreto di accompagnamento coattivo alla frontiera che, convalidato dal giudice di pace di Forlì ha permesso agli uomini dell’Ufficio Immigrazione di accompagnare lo straniero all’aeroporto di Bologna, dove è decollato verso l’Albania e non potrà tornare in Italia almeno per i prossimi tre anni.

Lunedì scorso, invece, la Polizia Municipale ha fermato un tunisino di 22 anni entrato illegalmente sul territorio dello Stato, con già all’attivo precedenti per rapina, spaccio di stupefacenti, rifiuto dell’indicazione delle generalità, ricettazione di una bicicletta elettrica provento di furto, nonché della violazione amministrativa per guida senza patente. Il giovane, dopo il vaglio operato dall’Ufficio Immigrazione, è stato condotto nel centro per il rimpatrio ed allontanato dalla città.