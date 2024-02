Forlì. Local European Youth Event, attesi 4mila giovani da tutta Europa

Al via i preparativi a Forlì per ricevere i giovani europei che tra il 17 e il 19 maggio si riverseranno in città per il Local European Youth Event. Sono stimati in oltre 4 mila i partecipanti, ragazze e ragazzi tra i 16 e i 30 anni provenienti da ogni angolo dell’Unione, che s’incontreranno per confrontarsi sul futuro dell’Europa e partecipare a dibattiti, laboratori, giochi e attività, oltre a tre serate di concerti e spettacoli artistici. È la prima volta che per ospitare questo tipo di evento finanziato dal Parlamento Europeo viene designata una città italiana e le sfide logistiche sono tante, dalla scelta dei luoghi ove svolgere le attività fino alla gestione di trasporti e alloggi. Università di Bologna e Amministrazione comunale sono al lavoro per organizzare al meglio l’accoglienza dei ragazzi e il calendario delle iniziative, integrando nella programmazione progetti già in corso e coinvolgendo locali e negozi per rendere la visita di questi giovani una festa per l’intera città. “Prima di Forlì lo stesso evento si terrà a Berlino e Vilnius, grandi capitali europee, per dare un’idea della portata di questa manifestazione” commenta l’Assessore alle Politiche giovanili del Comune di Forlì Paola Casara che segue in prima persona, in rappresentanza del Comune, gli aspetti di coordinamento. “Sarà una esperienza straordinaria per la nostra città - sottolinea – perché offrirà a Forlì la possibilità di esprimere al meglio il suo potenziale, assumendo un ruolo centrale nel delineare il futuro dell’Unione partendo dall’energia e dalle idee delle nuove generazioni. Tre giorni speciali all’insegna dell’Europa con i giovani, il dialogo, l’amicizia”.