Forlì, lo sciopero del clima diventa serale

I giovani attivisti, e non solo, del movimento Fridays For Future tornano a manifestare per il clima venerdì 6 ottobre, dalle 18 alle 20, in piazza Saffi. Una manifestazione a livello romagnolo che vedrà convergere nella città mercuriale altri manifestanti provenienti da Ravenna, Cesena e Faenza, tutti territori colpiti dai drammatici eventi alluvionali del maggio scorso.

«Sono più di quattro anni che scendiamo in piazza per denunciare gli effetti del cambiamento climatico – spiega uno degli organizzatori e portavoce di Fridays For Future Italia, Giacomo Zattini – , questa volta la tragedia c’è stata. L’evento vuole coinvolgere le persone che non hanno paura di alzare la voce riguardo alla crisi ambientale e climatica in corso, che hanno capito soprattutto dopo questa alluvione che le priorità del territorio passano da questa visione ecologica della società. Il lavoro, la sicurezza e l’economia sono a rischio quando ci dimentichiamo del nostro impatto sul pianeta come umanità».

A differenza del passato non è previsto un corteo lungo le vie cittadine, ma è in programma un momento interattivo: sarà formato un coro di voci che si alzeranno seguendo l’andamento crescente delle temperature globali, mostrate graficamente in uno striscione. La manifestazione si aprirà col flash mob dei “Parents For Future”, gli adulti del movimento, che aderiscono all’iniziativa di “Mothers Rebellion for Climate Justice” che da qualche mese sta spopolando in tutto il mondo.