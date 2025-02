Forlì, Livia Tellus cerca un quadro esperto in affari societari e compliance

FORLI’. La holding Livia Tellus Romagna di Forlì ha indetto una selezione pubblica per titoli e per esami per la formazione di una graduatoria da cui attingere per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un quadro esperto in affari societari e compliance. Lo fa sapere il Comune, precisando che la graduatoria potrà, essere utilizzata dalla società anche per eventuali ulteriori assunzioni a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o tempo parziale, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità da parte delle società controllate del gruppo. La domanda di ammissione alla selezione va redatta sul modello “Domanda di partecipazione” come da allegato “a” all’Avviso, dovrà essere inviata entro le 12 del 24 febbraio tramite pec all’indirizzo liviatellus@legalmail.it, oppure consegnato a mano negli uffici della Società a Forlì, in Corso Diaz 21, ultimo piano. Tutte le informazioni sull’avviso e la scheda per la partecipazione sono consultabili e scaricabili al sito istituzionale di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. (link https://liviatellus.it/amm-trasparente/avviso-di-selezione-per-qua dro-affari-societari/)