Forlì. Licenza sospesa per 15 giorni a un locale pubblico in Corso Mazzini frequentato da pregiudicati

Il Questore di Forlì-Cesena, Claudio Mastromattei, sospende per quindici giorni la licenza di un esercizio pubblico del centro storico, in Corso Mazzini, perché diventato luogo pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il provvedimento si è reso necessario in quanto il locale etnico di vendita di alimenti e bevande, a seguito di accertamenti e di controlli effettuati da personale della Divisione Polizia Amministrativa e delle Squadre Volanti della Questura, è risultato ritrovo abituale di persone pericolose e pregiudicate. Tra i clienti abituali del locale sono stati ripetutamente identificati cittadini stranieri con precedenti per spaccio di droga e recentemente sottoposti al cd. Da.spo Urbano e anche stranieri irregolari. L’attività, tra l’altro, gestita da una cittadina straniera, è stata avviata da appena 20 giorni ma è diventata subito un luogo di abituale ritrovo di pregiudicati, per cui il personale della Polizia di Stato ha subito avviato e intensificato i controlli.

Considerata la situazione nel suo complesso e la sua concreta pericolosità nei confronti di interessi primari, quali la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico e la tranquillità dei residenti, con provvedimento del Questore di Forlì è stata disposta la sospensione della licenza del pubblico esercizio in questione per i prossimi 15 giorni. Alla riapertura saranno subito riavviati i controlli per verificare se continueranno a persistere le condizioni di pericolo e adottare ulteriori provvedimenti.